Colisão entre carro e caminhão mata mãe e filha em Farroupilha

A colisão entre um Chevrolet Celta e um caminhão, ocorrida na noite dessa quarta-feira em Farroupilha, matou mãe e filha. A vítimas foram identificadas como Maria Helena Ferreira, de 42 anos, e Carolaine Ferreira Antunes, de 20. O acidente foi registrado no km 120 da ERS 453, num local conhecido como trevo Santa Rita. No carro, uma menina, de cinco anos, sobreviveu à batida.

Conforme relatos, as duas estavam no Celta, que seguia no sentido bairro-Centro, no momento da colisão. Já o caminhão, emplcado em Venâncio Aires, trafegava em direção a Bento Gonçalves. Logo após ao choque entre os dois veículos, a criança foi socorrida ao Hospital São Carlos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da carreta, de 39 anos, saiu ileso do acidente.