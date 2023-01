Colisão entre três veículos deixa um morto na freeway em Santo Antônio da Patrulha

publicidade

Uma colisão entre três veículos, um caminhão, um Mercedes Benz e um Honda Civic, deixou um homem morto na tarde deste sábado na freeway, em Santo Antônio da Patrulha. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), outras três pessoas ficaram em estado grave.

Conforme a PRF, o acidente foi registrado às 15h33min, no km 40,6 da BR 290. A vítima que perdeu a vida era o motorista do Honda Civic, o único ocupante do veículo. As quatro pessoas que estavam no Mercedes Benz se feriram, sendo que três em estado grave e a quarta em condição moderada. Duas seguiram para serem atendidas no Hospital de Tramandaí, enquanto as outras duas foram encaminhadas ao Cristo Redentor, em Porto Alegre.

Logo após o acidente, um congestionamento de cerca de seis quilômetros se formou no trecho, sendo que a apenas faixa da esquerda foi liberada para o tráfego de veículos.