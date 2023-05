Colisão frontal deixa um morto e dois feridos na BR 472, em Santo Cristo

publicidade

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na noite dessa terça-feira no km 186 da BR 472, em Santo Cristo. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para o atendimento da ocorrência.

Houve a colisão frontal envolvendo um Fiat Tempra, emplacado em Porto Vera Cruz, e um Kia Sorento, com placas de Ijuí. Conforme a PRF, o condutor do primeiro veículo, de 38 anos, natural de Santo Cristo, morreu no local.

Os ocupantes do segundo veículo, um casal residente em Alecrim, sendo o motorista de 54 anos e passageira de 48 anos, tiveram ferimentos leves. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao hospital.