Comércio entre Brasil e Argentina despenca em abril de 2020 devido a pandemia

Em relatório divulgado à comunidade, o delegado da Receita Federal, em Uruguaiana, Cláudio Montano, afirmou que as importações registradas pela fronteira entre o município e a cidade de Paso de los Libres (AR), por meio da Ponte Internacional, em comparativo entre os meses de abril de 2019 e 2020, apresentou uma redução drástica no movimento.

Em abril de 2019, foram registradas 2,6 mil declarações de importação, enquanto neste ano foram apenas 1.138, um recuo de 56,23%. Em valores, a importação em abril de 2019 somou U$ 223,36 milhões, enquanto no mesmo mês de 2020, atingiu apenas U$ 53,15 milhões, uma queda expressiva de 76,21%.

Segundo o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul, a Argentina é um importante parceiro comercial do Brasil, representando pelo menos 4% do destino das exportações brasileiras e 5% da origem das importações. De janeiro a abril houve um déficit de 18,8% nas exportações para o país vizinho e de 22,6% nas importações.

Há, no momento, uma flexibilização por parte dos órgãos públicos intervenientes na importação de produtos utilizados no combate à Covid-19. Entre os itens estão máscaras, testes e respiradores. Em contrapartida, houve um aumento no controle para a exportação de qualquer matéria-prima ou produto acabado que possa ser utilizado como proteção ou controle da pandemia, sendo criadas licenças específicas e permissões para a exportação do produto, salvaguardando o sistema nacional de saúde.