Com 18 casos de Covid-19, Alegrete aguarda cor da bandeira

A cidade de Alegrete registrou o 18º caso positivo da Covid-19, além de um óbito anotado na semana. Agora são 13 pacientes recuperados, um aguardando resultado do Laboratório Central do Estado (Lacen) e 48 pessoas com sintomas gripais monitoradas.

Segundo a secretária municipal de Saúde Bianca Casarotto, com quatro internações hospitalares na UTI – Covid, o trabalho tem sido reforçado com testes entre os monitorados. “Estamos atentos às síndromes gripais e voltados para a fiscalização nas ruas, mas mesmo assim o movimento nos preocupa” destacou.

Na rede hospitalar, 44,4% dos leitos de UTI - Adulto estão ocupados, restando 15 leitos Covid-19, com um total de 18 respiradores. O modelo de distanciamento social passará por mudanças a partir das alterações que serão anunciadas pelo governador Eduardo Leite ainda neste sábado, e a cidade aguarda se sofrerá alteração na cor da bandeira. Atualmente, Alegrete está na região com cor laranja.