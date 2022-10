Com 78% do público-alvo vacinado, Erechim segue com a campanha contra a pólio e multivacinação

publicidade

A secretária de Saúde de Erechim, Eclesan Palhão, informou que, a cidade registrar o índice de 78% de vacinados e dará continuidade a campanha contra a poliomielite e também de multivacinação. “Falta ainda imunizar cerca de mil crianças e por isso pedimos aos pais que levem seus filhos tomar a vacina, ela é segura e previne a paralisia infantil”, observa.

Eclesan lembra que o Brasil atingiu a marca de 53% da meta estipulada pelo Ministério da Saúde que é de 95%. “Hoje em Erechim alcançamos o índice bem superior, porém, mesmo estando com o percentual mais alto que o do país, optamos por dar continuidade à vacinação”, disse.

A Campanha Nacional contra Poliomielite e de Multivacinação encerrou oficialmente pelo ministério da Saúde (MS) na última sexta-feira, contudo o Estado prorrogou as ações até 22 de outubro.

Dessa forma, a Prefeitura de Erechim, por meio da Secretaria de Saúde, informa que os pais e/ou responsáveis de crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias terão mais uma oportunidade de levar seus filhos para se vacinar contra a paralisia infantil, bem como o público da faixa etária de 0 a 14 anos devem buscar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) para regularizar a caderneta de vacinação.

Todas as crianças de 1 a 4 anos devem ser vacinadas com a vacina oral contra a poliomielite mesmo que já tenham sido imunizadas anteriormente contra a doença. Já as menores de um ano de idade, que fazem vacina injetável, só precisam comparecer se estiverem com as doses contra a pólio em atraso. Já a campanha de multivacinação serve para que todas as crianças e adolescentes com menos de 15 anos coloquem as vacinas em dia.

A vacinação acontece de segunda a sexta-feira em todas as UBSs do município, das 8h às 11h e das 13h às 16h30min. Lembrando que a vacina também é realizada das 8h às 18h, sem fechar ao meio dia, na UBS Centro.

Veja Também