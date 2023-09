Com churrasco, piquetes são desmontados no Acampamento Farroupilha

publicidade

Este sábado foi dia de dar um “até breve” ao Acampamento Farroupilha. Isto porque hoje é o último dia para a desmontagem dos piquetes e entrega dos lotes no Parque Harmonia. O empresário José Brum, o Sabiá, é um dos tradicionalistas que ficou até o final para aproveitar o acampamento e se despediu com grande estilo.

Morador de Caçapava do Sul, ele estava desde o dia 11 de agosto acampado no piquete montado para a sua loja, que participa desde 2019. “Foi um ano atípico, com muita chuva, enchente, e isso atrapalhou um pouco. Mas ainda assim veio bastante gente. E outra coisa, muito organizado, boa segurança, o parque está em excelentes condições”.

Durante a desmontagem do piquete, não podia faltar o tradicional churrasco. “Não dá pra deixar a tradição de lado. O nosso assador, o Gabriel, tá fazendo a carne ali. Só espero que não queime a carne no último dia”, brincou Sabiá.

De acordo com a organização do Acampamento Farroupilha, a edição deste ano do evento contou com 230 piquetes, oito a mais do que em 2022, e contabilizou 1.1 milhão de visitantes.