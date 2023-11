Com chuva, bueiros transbordam e inundam ruas em Porto Alegre

publicidade

Com o retorno das chuvas somado à cheia do Guaíba, outro problema está cada vez mais comum de se ver nas ruas de Porto Alegre: bueiros transbordando de água e alagando as vias e calçadas.

O Correio do Povo andou pela cidade e constatou o que a população já enfrenta quando chove: diversos pontos de transbordamento de bueiros e com as ruas inundadas.

VÍDEO |Água dificulta a passagem de um veículo na avenida Guaíba em Ipanema





A Prefeitura de Porto Alegre informou que foram registrados 15 pontos com acúmulo de água em Porto Alegre. Destes, nove estão com bloqueio total e dois bloqueio parcial da via. A EPTC permanece monitorando a situação do 4o Distrito, que apresentou diversos pontos de alagamento nos últimos dias, principalmente, desde que a comporta 13 cedeu. A chapa de aço da estrutura, uma das sete que permanecem sempre fechadas, foi danificada com a força da água. Segundo a prefeitura, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) já concluiu os reparos nesta comporta.

VÍDEO | Bueiros transbordam e acumulam água na Avenida Praia de Belas com a rua Coronel André Belo, em Porto Alegre





Desde ontem, Porto Alegre está em estado de emergência. A medida foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), simplificando as contratações necessárias para minimizar o impacto da cheia do Guaíba à população.