Com o frio intenso, abrigos de Caxias têm poucas vagas disponíveis

A chegada das temperaturas mais baixas fez com que aumentasse a procura por abrigos por parte de moradores de rua de Caxias do Sul. A cidade conta com três Casas de Passagens para acolhimento de pessoas em situação de rua. Conforme a Diretora da Proteção Especial da Fundação de Assistência Social (FAS), Jamila Tassemeier, há 140 vagas disponíveis entre homens e mulheres. Nesta terça-feira, tinham ainda 12 vagas disponíveis.

Outro local que oferece abrigo à noite é no salão paroquial do Bairro Nossa Senhora de Lourdes, onde são ofertadas 35 vagas para moradores de rua. Na noite de segunda-feira, 29 pessoas buscaram abrigo no local.

Jamila destaca que nas abordagens de sensibilização algumas pessoas em situação de rua não aceitam acolhimento para as Casas de Passagens. Ela informa que a Fundação de Assistência Social realiza o trabalho de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e também conta com regime de plantão. O serviço pode ser solicitado pela comunidade pelo (54) 98403-8864.

