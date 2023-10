Com previsão de chuva, região Norte do RS segue em alerta

publicidade

Na região Norte do Rio Grande do Sul, a situação ainda é de alerta em alguns municípios. Com a previsão do retorno da chuva, cidades como Iraí, que sofreram com alagamentos, o momento é de atenção. Apesar do nível do rio Uruguai ter baixado, a Defesa Civil do município orienta que as pessoas ainda não retornem para suas casas. Ao todo, são 100 famílias que estão fora das residências. Doações, principalmente de materiais de higiene, estão sendo arrecadadas no município.

O tenente-coronel Alexandre Moreira Pereira é o titular da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (Crepdec), que abrange 65 municípios do Norte do Estado. Ele observa queo rio Uruguai baixou bastante. “Estamos prevendo chuva a partir desta quarta-feira, então vamos ver como vai ficar. Mas, por enquanto, a situação está tranquila”, informou. Ainda conforme o coordenador, os municípios que requerem maior atenção são Iraí e Barra do Guarita. Na segunda-feira, Iraí decretou situação de emergência por conta da enchente.

Conforme a MetSul Meteorologia, segue o alerta na Região Sul do Brasil. A indicação é de volume elevado de chuva em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina entre hoje e amanhã, com rios ainda altos e elevado risco de deslizamento por solo saturado. Os acumulados entre os dois dias podem passar de 100 mm em algumas localidades. Nos próximos dez dias, os mais altos acumulados devem ocorrer entre a metade norte gaúcha e o Paraná.