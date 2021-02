Com programação em formato digital, Carnaval de São Leopoldo inicia neste sábado

publicidade

As comemorações de Carnaval ocorrem em um novo formato em São Leopoldo. A festa das ruas tomará conta das telas a partir deste sábado, com uma programação em formato totalmente digital. A live de lançamento e a apresentação da Escola de Samba Império do Sol abrem o Carnaval Virtual 2021, às 21h, nas redes sociais da Secult e da Prefeitura de São Leopoldo.

Estão programadas um total de 22 atrações carnavalescas até o dia 13 de março, apresentando vídeos com a participação de projetos culturais contemplados pela Aldir Blanc, como as escolas de samba e grupos de samba e pagode do município. Além das apresentações artísticas estão previstas oficinas. As gravações foram realizadas em estúdio seguindo os protocolos de segurança e de acordo com o secretário de Cultura e Relações Internacionais, Pedro Vasconcellos.

Para este domingo está programado ainda a apresentação do Samuca e Grupo Pé no Samba.