Com trecho alagado, EPTC orienta desvios para quem se desloca rumo à Arena

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recomenda que quem planeja se deslocar para a Arena do Grêmio neste domingo, 12, saia mais cedo de casa. A empresa alerta que diversos pontos da cidades estão alagados, e que o entorno da arena do Grêmio é um deles.

Na rua Voluntários da Pátria com a Adelino Machado de Souza, a pista está alagada, mas não há bloqueio.Agentes orientam o trânsito no local. As opções são a rua Dona Teodora e av A.J.Renner.

13h35 - #EPTC orienta a circulação na rua Voluntários da Pátria X rua Adelino Machado de Souza, com acúmulo de água sem bloqueio, no acesso à Arena. Opções são a rua Dona Teodora e av A.J.Renner. Torcedores do @Gremio devem antecipar seus deslocamentos. pic.twitter.com/ucYqXMzMmL — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) November 12, 2023

Um esquema especial de trânsito também foi preparado pela empresa para melhorar o deslocamento dos torcedores para o estádio. Confira a íntegra aqui.

A Arena do Grêmio anunciou, na sexta-feira, 10, que todos os ingressos disponíveis já haviam sido vendidos.