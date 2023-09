Com um metro acima acima do normal, nível do Rio Taquari é monitorado pela Defesa Civil

publicidade

Uma semana depois das chuvas que inundaram diversas cidades do Rio Grande do Sul, incluindo Lajeado, a volta do mau tempo trouxe novamente preocupação à população da região em que passa o Rio Taquari. Porém, segundo o Coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Gilmar Queiróz, a situação atual "por enquanto está um pouco acima do normal”.

A última medição do rio Taquari, às 14h desta quarta-feira, registrava o nível de 14 metros, um metro acima do normal. Em cinco horas a elevação do rio foi de 20 centímetros. A chuva que ocorre na cidade também não preocupa já que água desce para o Rio Jacuí. “Nós monitoramos as cidades em que a água desce para cá, como Ibiraiaras, Vacaria e Gauporé. Lá está chovendo bem menos”, explicou.

Em Lajeado, a última medição registrou precipitação de 75mm nas últimas 24 horas. “Na semana passada, registramos 150mm em menos de 24 horas. Foi muita água”, disse Queiroz.

Ainda segundo o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, a faixa máxima que o rio Taquari pode chegar nas próximas horas é o estado de atenção, quando atinge 15 metros. “E é provável que não chegue”, observa ele.

Mesmo que atinja esse nível, a elevação é bem menor do que a registrada na semana passada, quando o Taquari quase chegou a 30 metros. “Registramos 29,62 metros”, lembra ele.

Conforme a Defesa Civil de Lajeado, há cerca de 400 pessoas desabrigadas na cidade. No ápice da enchente, eram 800. “Conforme a água vai baixando, as pessoas vão retornando para casa. Se o rio subir para o estado de alerta (17 metros), aí alertamos a população que mora nas regiões de risco para que saia de casa”.