Começa a 44ª Califórnia da Canção Nativa em Uruguaiana

A 44ª Califórnia da Canção Nativa teve início na noite desta quarta-feira (7). O evento, que é gratuito, ocorre na Concha Acústica César Passarinho, no Parque Dom Pedro II – Parcão de Uruguaiana.

O Festival deste ano começou pela Califórnia Estudantil, uma inovação desta edição. A competição vai até o próximo sábado (10). Nesta quarta-feira houve a abertura oficial; realizadas apresentações do Grupo de Danças do CTG Sinuelo do Pago e Geração Z; e apresentadas 14 canções na Califórnia Estudantil, dividida em duas categorias: adulto (acima de 18 anos) e juvenil (menores de 18 anos). As premiações de ambas categorias vão ser divulgadas no próximo sábado (10).

A 44ª Califórnia da Canção Nativa prossegue nesta quinta-feira (8) com as primeiras 12 músicas classificadas e concorrentes à Calhandra de Ouro. Na sexta-feira (9), serão apresentadas as outras 12 canções. Em cada dia, são selecionadas seis melodias que vão compor as 12 da final no próximo sábado.

A transmissão ao vivo da 44ª Califórnia da Canção Nativa, que tem início às 20h, acontece no Facebook da Prefeitura de Uruguaiana. A programação tem tradução em libras.