Começa a Campanha do Agasalho de São Borja

Tem início em São Borja a Campanha do Agasalho de 2022 sob coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Social (SMDS). A arrecadação se estenderá até o dia 30 de junho. Estão à disposição 10 postos de recolhimento de roupas de inverno, calçados e cobertores. Parceiros da secretaria também promoverão eventos buscando donativos a serem distribuídos a pessoas em situação de vulnerabilidade. Para 06 de maio é previsto o Dia D da Campanha, com um grande mutirão de esforços coletivos.

A secretária de Desenvolvimento Social, Luciane Bidinotto, ressalta que “sempre a maior necessidade é de roupas e calçados infantis e roupas masculinas para adultos, mas todas as doações serão sempre bem recebidas.” Os agasalhos poderão ser entregues na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no Texas Padel e no saguão da prefeitura. Outros pontos de coleta são o Supermercado Chesini, o Supermercado Bah e o Nosso Mercado. Também o Supermercado Rede Vivo, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, a empresa Mecautor e o Supermercado Baklizi. Para o Dia D, em 06 de maio, serão montados postos de coleta no Parcão e Praça XV de Novembro com apoio da Mecautor.

Já o Texas Padel abriu inscrições para um torneio dias 3, 4 e 5 de maio onde serão recolhidos calçados e agasalhos para posterior distribuição. Luciane Bidinotto informa que à medida que as doações forem chegando, haverá triagem das roupas de inverno, calçados, cobertores e acolchoados. A orientação será para que a entrega ocorra de imediato. O repasse acontecerá por meio dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

