Começa a primeira etapa das obras de melhorias no Ginásio Tesourinha

Começou nesta segunda-feira a primeira etapa das obras de melhoria do Ginásio Tesourinha, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Com a expectativa de terminar a primeira parte da reforma em oito meses, o objetivo da prefeitura e da Secretaria da Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) da Capital é recuperar o equipamento que oferece mais de 17 atividades esportivas e de saúde para a comunidade, além de receber o espaço para competições nacionais e internacionais.

“O Tesourinha é um patrimônio histórico de Porto Alegre que a prefeitura resgatará para a comunidade com a execução desta obra de modernização. Esse símbolo tão querido da cidade voltará a receber grandes eventos esportivos e atrações artísticas. Queremos que volte a ser um grande centro de eventos”, destacou a secretária da Smelj, Débora Garcia.

Na primeira etapa, as obras serão realizadas na metade direita do elo inferior de quem entra pelo portão principal do ginásio na avenida Erico Verissimo. Serão recuperadas as redes elétrica e hidráulica estrutural e também será construída uma subestação de energia.

“As obras serão feitas na área administrativa, na sala dos professores, no vestiário dos funcionários, na sala 14, onde temos lutas, ginásticas, dança e algumas atividades da terceira idade. O vestiário do lado direito (do ginásio) é grande e sem acessibilidade e vai virar dois. Um masculino e um feminino, com acessibilidade, mais a clínica de fisioterapia. Os vãos de entrada, dos fundos e da lateral, também serão reformados, onde serão refeitas as barras antipânico e portas corta-fogo, para adequação ao PPCI”, revelou a fisioterapeuta e coordenadora administrativa do ginásio, Viviane Timm Wood.

O orçamento da segunda etapa está sendo refeito. Após o processo de licitação, as obras irão recuperar a outra metade do vão inferior do ginásio, a esquerda, além da parte superiora. “Será feito o reforço estrutural do telhado, a troca da iluminação, toda a climatização e a troca das aberturas superiores”, revelou Viviane. “A fase três é a troca da quadra, que está separada das demais, pois é um trabalho muito específico. Teremos que retirar esse e colocar outro piso adequado para a prática de atividades para que possamos receber eventos nacionais de esporte”, destacou.

O investimento da primeira parte da obra é de R$ 1,95 milhão e só foi possível em razão do repasse de uma emenda parlamentar do ex-deputado João Derly no valor de R$ 1,1 milhão, e contrapartida de R$ 840 mil da prefeitura. Após um primeiro edital fracassado e um que teve licitação deserta, o terceiro foi concluído, com a intenção de iniciar as obras em dezembro passado, mas o banco que devia liberar a verba demorou mais do que o esperado e o trabalho só iniciou agora. A reforma total do ginásio precisará de R$ 8 milhões em investimentos.

Apesar das obras, as atividades com a comunidade não serão suspensas no ginásio, mas serão adaptadas. Por exemplo, a quadra que antes era utilizada na sua totalidade por um esporte coletivo passará a ser dividido com outras modalidades ou atividades do Tesourinha, como ginástica, musculação, alongamento e etc. Após as inscrições ficarem suspensas em setembro, interessados poderão buscar o ginásio Tesourinha no quinto dia útil de outubro, ou nos meses seguintes, para buscar vagas abertas nas atividades que são realizadas no local.