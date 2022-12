Começa nesta segunda-feira a Campanha de Natal do Hemopel, em Pelotas

publicidade

Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas. Pensando no desabastecimento do banco de sangue que costumeiramente acontece nesta época do ano, o Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel) está organizando a campanha de Natal que visa mobilizar doadores. A iniciativa que começa nesta segunda-feira vai até o próximo dia 23. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 19h30min.

O HemoPel abastece três hospitais de Pelotas (São Francisco de Paula, Pronto Socorro e Beneficência Portuguesa), além de outros 23 municípios das regiões sul e campanha. Pode realizar a doação pessoas saudáveis, sem sintomas gripais, que não tiveram contato com pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19. Quem teve a doença pode doar dez dias após ser considerado curado.

No caso de pessoas que foram vacinadas contra a gripe e a CoronaVac é possível doar sangue depois de dois dias. Para as demais vacinas contra Covid-19 é necessário sete dias de intervalo. Também é necessário ter entre 16 e 69 anos, com peso superior a 50 kg, entre outras regras. Os adolescentes devem levar autorização dos pais. Antes de realizar a doação é necessário apresentar documento de identidade com foto.

O Hemocentro oferece carona para grupos que queiram realizar a doação. Para quem mora em Pelotas, o transporte está disponível para grupos de seis a 14 pessoas. Para cidades vizinhas a carona pode ser agendada para grupos de 14 pessoas. O agendamento ( independente do número de pessoas ) pode ser feito por telefone. O Hemopel fica na Avenida Bento Gonçalves, 4569. O telefone é o (53) 32223002 ou WhatsApp (53) 981561209.

