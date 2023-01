Começa recadastramento de todas as ligações de água do Dmae em Porto Alegre

publicidade

Iniciou nesta terça-feira o recadastramento de todos os usuários ligados à rede de água do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) na Capital. Ao todo, serão visitadas 328 mil ligações. Pela manhã, os funcionários da empresa Acquatec Sul, terceirizada responsável pela inspeção, participaram de um treinamento no bairro Jardim Botânico, e à tarde, começam a visitar as residências da região para verificação dos hidrômetros e indicar a troca dos equipamentos obsoletos.

“Inicialmente, são dez recadastradores que visitarão todos os imóveis de Porto Alegre, e coletando dados que irão ao Dmae. Entre eles, por exemplo, a quantidade de moradores, metragem do imóvel e se há armazenamento por caixa d’água. A cidade cresceu muito, então estas informações ajudam o departamento a dimensionar melhorias para aquela área”, afirma o gerente de serviços da Acquatec Sul, Adriano Chagas, que ainda estima um prazo aproximado de nove a dez meses para conclusão dos trabalhos.

São duas frentes de atuação. Enquanto uma delas inspeciona os relógios, a outra fará a aferição por meio de tablets. Conforme o Dmae, esta é a primeira pesquisa para conhecer os hábitos de consumo de água na Capital. “Este recadastramento é muito importante para o departamento conhecer quais locais estão consumindo mais durante determinado período, inclusive dimensionando pressão e vazão para aquele local. A médio e longo prazo, melhorias necessárias também podem ser feitas, quem sabe até minimizando ou extinguindo ocorrências de falta de água”, pontua Chagas.

Ainda de acordo com o gerente, os funcionários circulam uniformizados com roupas azuis, com identificação da Acquatec Sul e do Dmae. “É importante deixar claro que o Dmae não solicita dados como o CPF do cidadão e outros documentos, e também não cobra nenhum pagamento em dinheiro ao morador”, diz o diretor-geral do departamento, Alexandre Garcia. As entrevistas com os moradores levam, no máximo, cinco minutos, estima Chagas, e, em condomínios, os síndicos deverão ser contatados.

Além do Jardim Botânico, fazem parte do primeiro grupo de pesquisa os bairros Petrópolis, Bela Vista, Mont’Serrat, Auxiliadora e Santana. Mais adiante, o Dmae divulgará os próximos bairros que deverão receber a ação. Após a conclusão da análise, a empresa, contratada por meio de licitação por um prazo de execução de cinco anos, terá 60 dias para substituir os medidores que não estejam aferindo o consumo regularmente.