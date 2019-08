Começa substituição de árvores que representam risco a rede elétrica de São Leopoldo

publicidade

Já estão em andamento os serviços de substituição de 550 árvores que representam risco a rede elétrica e à segurança da população da cidade de São Leopoldo. As ações fazem parte do projeto Arborização + Segura, desenvolvido pela RGE em parceria com o município, e começaram por trechos das avenidas Imperatriz, Feitoria e Maria Emilia de Paula, e pelas ruas Waldomiro Vieira, João Alves Pereira e Cancio Gomes.

Conforme a secretária-adjunta de Meio Ambiente, Helena Cardoso, os exemplares foram identificados com uma placa referente ao projeto. “Foi feito um levantamento que considerou as árvores que comprometem a fiação e estão com risco de queda”, explica. O trabalho deve durar mais três meses, onde ainda será realizado o plantio de 1,5 mil novas árvores de porte e espécie adequadas à área urbana como forma de compensação ambiental.

As novas mudas que serão plantadas são de espécies e porte adequado para cada local da cidade conforme definição e orientação da equipe da Prefeitura, com base em critérios técnicos ambientais, de segurança e interferência recorrente na rede elétrica, respeitando sempre as estruturas urbanas e os espaços disponíveis e adequados ao pleno crescimento daquela espécie.

Segundo dados da RGE, a interferência de vegetais na rede elétrica é a causa de 2/3 das interrupções de energia na área de concessão da empresa. Principalmente em dias de vento, mesmo com as podas preventivas realizadas, galhos e árvores avançam sobre as redes ocasionando o curto circuito entre os cabos e outros componentes do sistema elétrico, causando a interrupção do fornecimento de energia a população. Neste sentido, o projeto Arborização + Segura, a fim de reordenar a arborização urbana dos municípios e diminuir as interferências de vegetais na rede elétrica, ocorre em várias cidades do Estado.