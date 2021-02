Começam as obras de recuperação da VRS 851, em Serafina Corrêa

publicidade

O Governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), deu início aos serviços de recuperação da VRS 851, entre Serafina Corrêa e o rio Carreiro, afluente da margem direita do rio das Antas, formador do rio Taquari.

A obra, aguardada há anos pelo município, conta com investimento de R$ 1,5 milhão e deverá ser concluída até o mês de abril. Os trabalhos consistem na restauração total do pavimento em 8,3 km dos 9,7km de extensão da via, fundamental para o tráfego de veículos que diariamente circulam pelo local.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a obra impulsionará não apenas o desenvolvimento de Serafina Corrêa, mas também das cidades vizinhas. "Trata-se de uma obra estratégica, de grande importância para o município, historicamente reconhecido pelo seu potencial agrícola", destaca. "Além disso, a recuperação da VRS 851 aumentará a segurança dos condutores, reforçando a prevenção de acidentes e, consequentemente, a preservação de vidas", comenta.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, salienta que a autarquia elaborou um cronograma técnico para acompanhar o andamento dos serviços. "Após o início dos trabalhos, é imprescindível que cada etapa seja cumprida de acordo com as suas necessidades, de modo que a obra ganhe ritmo e seja entregue à população dentro do prazo estipulado". O trecho está sinalizado e o trânsito em meia pista, com sistema de pare e siga.

