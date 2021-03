Comerciantes protestam contra restrições em Uruguaiana

publicidade

Um grupo de comerciantes insatisfeitos com o fechamento das lojas devido a adoção da bandeira preta realizou manifestação em frente à Câmara de Vereadores de Uruguaiana, na Praça Barão do Rio Branco, na manhã desta segunda-feira. Sob o lema: “Essa conta não é nossa", empresários de diversos segmentos apelaram para que haja uma flexibilização das medidas sob pena de demissões, fechamentos e até falências. Proprietários de imobiliárias, restaurantes, padarias, salões de beleza e outras dezenas do setor de varejo se reuniram sob as mesmas demandas.

Segundo Aerton Auzani, um dos organizadores do movimento, a situação hoje é insuportável. “Ou fecha tudo, ou abre tudo. A bandeira preta é um lockdown meia-boca, péssimo para todos da categoria”, explica. “Queremos tratamento igualitário”, acrescenta.

Conforme Aerton, bancos, igrejas, free shops, supermercados estão lotados enquanto outros à mingua apenas acumulam dívidas e prejuízos. “Não houve a concessão de empréstimos, créditos, redução de impostos, prorrogação de prazos e todo o descaso está colapsando os pequenos. Além da inércia da fiscalização. O dia 5 de março se avizinha, quem paga nossos funcionários?”, questionou. Os vereadores receberam uma representação dos comerciantes em audiência para ouvir as demandas da categoria.