Comitê para o Desenvolvimento da Bacia do rio Uruguai tem reunião nesta terça-feira em Uruguaiana

A Prefeitura de Uruguaiana realizará nesta terça-feira, no Salão Nobre, reunião de trabalho do Comitê para o Desenvolvimento da Bacia do rio Uruguai (CCRU). O encontro tem por objetivo apresentar as ações realizadas pelo Comitê e perspectivas de concretização de projetos conjuntos com o Programa Eurosocial Mais, da União Europeia. “A realização da reunião é uma oportunidade de inserção nas ações de cooperação entre as comunidades fronteiriças, além de servir como oportunidade de troca de experiências, adaptadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável”, ressalta o intendente do departamento uruguaio de Rio Negro, Omar Lafluf, que, durante o encontro, será apresentado como novo presidente do grupo.

Além da presença do prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, foram convidados para estar no evento o intendente de Paso de los Libres (Argentina), Martin Ascua, o prefeito de Itaqui, Leonardo Betin, o prefeito de Barra do Quaraí, Maher Jaber, o alcaide de Bella Unión (Uruguai),Willian Cresseri, o embaixador e coordenador técnico do CCRU, Daniel Bentancur, o assessor técnico do CCRU de Concórdia (Argentina), Marcos Follonier, o assessor técnico do CCRU de Barra do Quaraí, Hamilton Santos Rodrigues, o secretário municipal de Meio Ambiente e Turismo de Barra do Quaraí, Argemiro Rocha e o dirigente da GruPAma de Bella Unión (Uruguai), Daniel Macias.

