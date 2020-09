Comitê técnico da Covid-19 debate novos protocolos para Vale do Rio dos Sinos

publicidade

O Comitê Técnico da Covid para a Região 7, criada pela Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos (Amvars) se reuniu na tarde desta terça-feira para debater alguns protocolos com possibilidade de virem a ser adotados pelas cidades componentes da microrregião.

"São temas importantes que precisam ser discutidos tecnicamente tendo em vista a liberação e ressalvas do Estado para adoção de alguns destes protocolos. Lembrando sempre que muito do que foi discutido hoje só poderá ser adotado pela região se ela se mantiver estável em Bandeira laranja. Se houver recuo para a bandeira vermelha voltaremos ao nosso sistema de cogestão aprovado pelo Estado do Rio Grande do Sul”, frisou a presidente da entidade Tânia Terezinha da Silva, prefeita de Dois Irmãos.

Ela lembra que a manutenção dos protocolos profiláticos, medidas de distanciamento e cuidados para evitar aglomerações continuam sendo as melhores maneiras para estabilizar e diminuir a curva da pandemia. Um dos destaques da discussão diz respeito ao retorno de atividades presenciais de alunos em cursos de formação como as aulas práticas em universidades, por exemplo.

Permitidos pelo Governo do Estado para regiões com duas semanas de permanência em bandeira laranja, esse tipo de alteração poderá vir a ser adotada na R7 a partir da próxima semana, quando as 15 cidades da microrregião já terão cumprido o prazo de permanência de duas semanas na bandeira laranja exigido pelo Estafo.

Sob a bandeira laranja a partir de hoje, a R7 possui cogestão de seu Modelo de Distanciamento Controlado, por isso, adota protocolos próprios já debatidos pelo comitê e liberados pelo Estado para aplicação nas 15 cidades. A reunião do comitê discutiu protocolos que poderão vir a ser aplicados no modelo de cogestão a partir do dia 29, necessitando ainda serem deliberados pelos prefeitos da região.

Entre os itens que estão sob análise estão a possibilidade de lancherias funcionare. como os restaurantes até as 22h, e permissão de aulas práticas para cursos universitários e técnicos, conforme prevê o Governo do Estado. A liberação dos espaços de eventos para que possam promover comemorações, obedecendo as mesmas restrições e protocolos impostos aos restaurantes, com restrição até as 22h, será assunto de um ofício especifico para o Governador. A liberação de esportes coletivos, não será adotada por ora pelos municípios. O que passa a valer a partir desta terça nos municípios é o protocolo de bandeira laranja já validado pelo Estado.