Competição de carros esportivos arrecadará recursos para o aeroporto de Santa Cruz do Sul

publicidade

O município de Santa Cruz do Sul abrirá o espaço do Aeroporto Luiz Beck da Silva para uma prova de automobilismo, na pista de decolagem, no feriado da Independência. A prova de velocidade no sábado reunirá 50 pilotos dos três estados do Sul do Brasil com o objetivo de dar início a um fundo financeiro para a instalação dos dispositivos necessários à liberação de pousos e decolagem na pista também à noite. O Top Speed Challenge 600 terá a participação de supermáquinas esportivas em um teste à habilidade e à potência dos veículos.

O organizador da competição, Dilnei Haas, informou que o local terá toda a infraestrutura para receber pilotos, convidados e o público, praça de alimentação com food trucks, banheiros químicos e todo trânsito e acesso será orientado pelo setor de Trânsito da Prefeitura.

Além da estrutura junto ao hangar e acesso ao aeroporto, os visitantes poderão chegar ao local por uma via secundária, para facilitar o estacionamento de veículos, que só será possível na área externa do aeroporto. Condutores poderão ingressar pela rua Leopoldo Paulo Seidl, que fica antes do acesso à entrada principal. Um portão foi instalado nos fundos do aeroporto. Os visitantes que forem de carro até a área, poderão estacionar nas ruas adjacentes e ingressar no aeroporto pelo portão dos fundos.

A venda de ingressos para área VIP já foi encerrada. A partir de agora, os visitantes poderão adquirir a entrada individual ao preço de R$ 10,00, nas bilheterias que serão instaladas junto ao aeroporto. Na pista do Aeroporto Luiz Beck da Silva, a disputa começará às 9h30min de sábado. O traçado tem 1,2 quilômetro, e servirá para medir o desempenho das supermáquinas. O desafio será exclusivamente para medição de velocidade final. Não haverá tempo de reação, nem de pista. Vencerá quem atingir a maior velocidade em 600 metros, com largada lançada. Um radar medirá a velocidade em pista, a cada bateria.

No fim do dia, por volta das 18h, os melhores pilotos subirão no pódio para premiação. A competição reunirá veículos da Nissan GT-R, com 1.300 cavalos, Corvetes, Jaguar, Audi RS3, Mustangs e outros de ponta, com muita potência. O Top Speed Challenge 600 é uma promoção da Cronoesp, em parceria com o Município de Santa Cruz do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e com o Aeroclube Santa Cruz do Sul.