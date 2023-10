Comunidade Árabe-Palestina em Uruguaiana sofre com conflito no Oriente Médio

publicidade

Em Uruguaiana, uma das quatro maiores comunidades Árabe-Palestina do Rio Grande do Sul, tem sido sensível aos últimos acontecimentos registrados no Oriente Médio. Segundo o empresário Nasser Othman Rahman, presidente da Sociedade Beneficente Árabe Palestino Brasileira de Uruguaiana, o cenário é crítico com uma escalada de violência, sem precedentes, em níveis alarmantes.

“A nossa grande preocupação é com o possível extermínio definitivo da população da Faixa de Gaza”, salienta. Ainda de acordo com Rahman, a coletividade vive a esperança de uma intervenção internacional, visando garantir a paz na região conflagrada assegurando os direitos de existência de ambos os povos.

“Nesse sentido, programamos um ato de natureza pacífica, promovendo o fechamento das lojas de árabe-palestinos, das 8h às 12h, desta segunda-feira, como forma de demonstrar a nossa apreensão pelo quadro estabelecido e o luto pelas vítimas do conflito palestino-israelense”, diz o dirigente.

Há cerca de 320 árabe-palestinos e descendentes vivendo no município e que detêm ao menos 70 empresas em pleno funcionamento.

