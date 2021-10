Comunidade da área rural de São Borja recebe nova rede de água

publicidade

Na manhã desta quarta-feira, a Prefeitura de São Borja está entregando oficialmente a nova rede de água à comunidade da Vila Brites, na área rural. O evento acontece na Escola Municipal Liberato Salzano Vieira da Cunha. A localidade conta hoje com uma população de ao menos 500 habitantes, residentes em um núcleo de 100 casas. São pequenos produtores rurais que enfrentavam dificuldades com o abastecimento de água, já que o solo da Vila é arenoso, o que dificulta a perfuração de poços artesianos.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Eugênio Dutra, conta que a antiga rede tinha mais de 30 anos, sendo velha e precária, o que ocasionava rompimentos diariamente, vazamentos contínuos e deixava a comunidade frequentemente desabastecida. A nova rede d’água, totalmente segura, conta com cinco quilômetros de tubulação, divididos em três ramais. A comunidade ficará responsável pelo pagamento da energia elétrica e do trabalhador que será responsável pelo cuidado do local e pelo serviço de ligar e desligar o motor da caixa d'água.

O prefeito Eduardo Bonotto lembra que esse era um problema enfrentado pela localidade há vários anos e acredita que a partir de agora, os moradores terão mais condições de trabalho e qualidade de vida. “Estamos trabalhando para atender melhor a população rural e é uma satisfação saber que esse problema de tantos anos na Vila Brites será resolvido”, conclui.

