Comunidade deverá fazer inscrição on-line para prestigiar atrações da Semana Farroupilha em Canoas

A comunidade que estiver interessada em conferir os espetáculos que acontecerão de 13 a 20 de setembro, durante a Semana Farroupilha de Canoas, deverá fazer a inscrição pelo site da prefeitura três dias antes de cada espetáculo. De acordo com a Administração, será disponibilizado um link com o formulário que deverá ser preenchido previamente. Uma única pessoa pode fazer a inscrição de até outras três, entre familiares e amigos. É necessário indicar o número de CPF dos inscritos e, obrigatoriamente, quem faz a inscrição do grupo precisa ser morador de Canoas. Além disso, somente pessoas vacinadas, com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, poderão se inscrever para acompanhar os espetáculos. A prefeitura ainda lembra que será exigido teste com resultado negativo para coronavírus, que deve ser feito nas últimas 72 horas que antecedem cada noite de apresentações.

Os espetáculos – que integram o primeiro evento teste realizado pelo município - acontecem sempre às noites e todas ocorrerão no Parque Municipal Eduardo Gomes (avenida Guilherme Schell, 4.400, bairro Fátima). A programação, organizada pela Prefeitura de Canoas em parceria com a Associação das Entidades Tradicionalistas de Canoas (AETC), segue todos os protocolos sanitários de cuidados com a Covid-19. A programação da Semana Farroupilha vai contar com 24 apresentações, três por noite, com público limitado presencial e transmissão online. As apresentações são abertas para o público adulto vacinado. A exceção vale para adolescentes de 12 a 17 anos que apresentam comorbidades e que já foram vacinados. Estes não poderão participar.

