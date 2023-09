Conab doará 5 mil cestas de alimentos a famílias gaúchas atingidas pelas enchentes

publicidade

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) doará 5 mil cestas de alimentos para as famílias atingidas pelas fortes chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo presidente da estatal, Edegar Pretto nesta quarta-feira, durante visitas da comitiva ministerial enviada pelo governo federal para o Vale do Taquari e a Serra Gaúcha.

De acordo com Pretto, neste primeiro momento, serão entregues 3 mil cestas e, posteriormente, as outras 2 mil. Cada uma contém 21,5 quilos de alimentos e é composta por arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo, fubá, macarrão, óleo de soja, leite em pó, sal e sardinha. Os produtos virão de unidades armazenadoras de Montes Claros, em Minas Gerais, já que o estoque de alimentos da Conab no RS foi usado recentemente para ajudar vítimas de ciclone no estado gaúcho.

“Nós mobilizamos a nossa estrutura para atender o Rio Grande do Sul. Seguindo a orientação do presidente Lula, tudo o que for necessário nós vamos aportar, porque a Conab tem condições de fazer essa operacionalização das cestas, que foram adquiridas com o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, esse básico da alimentação para as famílias já está garantido. Nós faremos a entrega onde tiver pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente àquelas que estão fora de suas casas nesse momento”, disse Pretto.

Além do presidente da Companhia, também integraram a comitiva do governo federal no RS, por determinação do presidente Lula, os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e Waldez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional. Eles acompanharam de perto o drama das famílias, prestaram solidariedade e sobrevoaram municípios afetados pelas cheias – Santa Tereza, Arroio do Meio, Estrela, Encantado, Lajeado e Muçum.