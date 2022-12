Concluída a reforma da sede administrativa da Fase, na zona Sul de Porto Alegre

publicidade

Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae), a sede administrativa da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase) do Rio Grande do Sul está revitalizada. Após um ano e dois meses, as obras no imóvel localizado na avenida Padre Cacique, na Zona Sul, em Porto Alegre, foram concluídas. A cerimônia de entrega ocorreu nesta terça-feira. As melhorias envolveram a substituição do telhado, instalações elétricas, lógica, fibra óptica, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e pintura.

O investimento foi de R$ 6.692.847,29 com recursos próprios da Fase. Para marcar a entrega do prédio, inaugurado em 1932, a direção da Fase promoveu uma mostra cultural com o lançamento do livro “Onde moram meus pensamentos”, uma coletânea das produções textuais e artísticas de jovens privados de liberdade, além de exposição de oficinas e apresentações musicais. O presidente da Fase, José Antônio Matos Reus, afirma que o imóvel completou 90 anos e precisava de reforma.

“Necessitava (de reforma) por ser um prédio antigo, e tem a característica de restaurar e de trazer à tona a questão de ser um prédio que traz essa história. Tem aqui toda a história da época, é uma questão cultural e de trazer essa possibilidade inclusive das pessoas que também querem visitar esse prédio, porque ele é muito bonito”, observa, acrescentando que o projeto passou pelo crivo do Iphae. “Tínhamos madeiras aqui do telhado que eram da época, então até o tipo de telhado foi muito bem trabalhado”, completa.

De acordo com Reus, 371 jovens estão abrigados em seis unidades de Porto Alegre, em sete do Interior e outros quatro Centros de Atendimento de Semiliberdade. Ele reforça a importância do trabalho socioeducativo com os jovens. “Temos trabalhos fortes nessa área de profissionalização de oficinas, de criatividade e de espiritualidade. Existe um trabalho, por isso que o trabalho com o jovem, de 12 a 18 anos, que é a idade que temos aqui, é fundamental, porque é uma fase que está se desenvolvendo, está num processo de redescobrimento. Mesmo que tenha tido falhas ali atrás ele precisa de todo esse processo”, afirma.

Reus também destaca o lançamento do livro “Onde Moram Meus Pensamentos”, que é resultado dos trabalhos premiados no 4º e no 5º Concursos Literários da Fase, que reuniram jovens de todas as unidades da Fase como forma de despertar o interesse pela leitura e escrita literária. “A gente incentiva o jovem à leitura e à produção literária”, salienta. A obra reúne 51 produções de 49 autores. “Falam do seu sentimento, da sua perspectiva, do seu arrependimento, da importância da família, de ter uma vida diferente e da importância que a Fase tem trazido na vida deles. É um material bem rico de ser aproveitado por todos nós”, frisa.