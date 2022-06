Concurso Público: Últimos dias para concorrer às vagas de Boa Vista do Sul e São José do Inhacorá

publicidade

As inscrições para os concursos públicos nos municípios de Boa Vista do Sul e São José do Inhacorá entraram na fase final. Interessados têm até dia 20 de junho para se candidatar as vagas disponíveis em ambas as cidades.

Em Boa Vista do Sul, no Nordeste do Estado, são seis cargos com uma vaga efetiva e cadastro reserva em todas elas. As vagas exigem Ensino Fundamental Incompleto, com exceção do cargo de merendeira, que pede Ensino Fundamental Completo. A carga horária para todas as vagas é de 43h20min semanais e os salários variam entre R$ 1.622,37 e R$ 3.022,60. A taxa de inscrição para as vagas disponíveis é de R$ 75,00 e, conforme o edital, as provas objetivas serão realizadas em 23 de julho.

Já em São José do Inhacorá, na Fronteira-Noroeste, dos seis cargos com vagas em aberto, três possuem apenas cadastro reserva. Com taxas de inscrição que variam de acordo com o cargo (de R$ 61,20 a R$ 104,95) e vencimentos entre R$ 1.348,45 e R$ 6.590,16, as provas serão aplicadas em 09 de julho. Os cargos possuem carga horária de 20h, 40h e 44h semanais. O edital completo está disponível no site da prefeitura.

O município de Selbach, na região do Alto Jacuí, lançou edital nesta quarta-feira com vagas para 32 cargos que exigem Nível Fundamental, Médio e Superior. Destes, 17 são para cadastro reserva. Os salários ficam entre R$ 1.734,99 e R$ 12.400,97 e os candidatos podem se inscrever até 07 de julho. As taxas variam de acordo com a escolaridade exigida pelo cargo (entre R$ 47,81 e R$ 127,83). As provas serão aplicadas em 24 de julho.

