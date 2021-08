Concurso Regional de Música começa nesta quinta-feira em São Borja

publicidade

Adiado por sete meses devido à pandemia, o 54º Concurso Regional de Músicas Apparício Silva Rillo começa nesta quinta-feira em São Borja. O tradicional festival de marchas e sambas, será a única programação de Carnaval em 2021. Normalmente realizado em janeiro, no Cais do Porto, o evento agora ocorrerá no Centro Nativista Boitatá, sem a presença de público e obedecendo os protocolos sanitários.

A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer coordena a programação, que pode ser acompanhada pela página da prefeitura no Facebook. No Centro Nativista Boitatá, estarão apenas os grupos musicais concorrentes, equipes de apoio e imprensa. As 12 marchas selecionadas na triagem serão apresentadas nesta quinta-feira, a partir das 21h. Já na sexta-feira, estarão no palco os 12 sambas escolhidos. Em cada etapa classificatória serão escolhidas seis composições, que vão para a fase final do concurso no sábado.

O concurso oferecerá premiação e troféu para as seis composições melhores classificadas. O 1° lugar em marcha e samba levará R$ 6,5 mil. Já o 2° lugar ficará com R$ 4,5 mil e o 3° lugar ganhará R$ 2,5 mil. Os chamados prêmios acessórios (Melhor Arranjo, Melhor Letra, Melhor Melodia, Melhor Intérprete e Melhor Instrumentista) receberão, cada um, R$ 1,5 mil e troféu. Para a Música mais Popular o prêmio será de R$ 2,5 mil, mais troféu.

