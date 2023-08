Confira as cidades com maior população indígena no RS

publicidade

O município de Redentora é aquele com maior população indígena do Rio Grande do Sul, com 4.192 habitantes. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta segunda-feira e fazem parte do Censo Demográfico de 2022.

Além de liderar o ranking com maior população indígena, a cidade também é a terceira colocada em quesito de proporcionalidade, com 43,05% de residentes indígenas em relação à população total, perdendo apenas para São Valério do Sul e Benjamin Constant do Sul (RS), que têm 48,64% e 46,3 %, respectivamente, de sua população como sendo indígenas.

A segunda cidade com maior população indígena é Porto Alegre com 2.954 habitantes. Porém, isso representa apenas 0,22% da população total da Capital Gaúcha. Tenente Portela, com 2.194, Nonoai, com 1.652, e Planalto, com 1.329 habitantes fecham o cinco primeiros municípios com maior população indígenas.

As cinco primeiras cidades juntas somam 12.321 de residentes indígenas, pouco mais de 1/3 da população total indígena do Rio Grande do Sul que é de 36.096 habitantes.

Confira as cidades com mais habitantes indígenas do Rio Grande do Sul

Redentora - 4.192

Porto Alegre - 2.954

Tenente Portela - 2.194

Nonoai - 1.652

Planalto - 1.329

São Valério do Sul - 1.237

Charrua - 1.109

Cacique Doble - 987

Ronda Alta - 981

Benjamin Constant do Sul - 964

Viamão - 959

Iraí - 792

Três Palmeiras -637

Caxias do Sul - 623

Salto do Jacuí -576

Santa Maria -568

Ibiraiaras - 455

Erebango - 451

Fonte: IBGE