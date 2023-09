Confira as rodovias federais afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

publicidade

Três rodovias federais, em quatro trechos, têm algum tipo de alterações na manhã desta quarta-feira no Rio Grande do Sul, após as chuvas que deixaram dezenas de mortos no Estado desde domingo.

• BR 386 km 339, em Lajeado pista lateral interditada sentido crescente (área das obras de duplicação) - trânsito fluindo pela principal.

• BR 116, Km 181, em Nova Petrópolis voltou ao sistema pare e siga com semáforo no local.

• BR 116, Km 96, em São Marcos, ponte do Rio das Antas, interditada totalmente, em razão da segurança;

• BR 470, km 143, em Nova Prata (Ponte do Rio da Prata), interditado o tráfego no dia 06/09/23, quarta-feira, no período das 9:00 às 13:00 horas, para realização de manutenção no madeiramento da ponte.

