Confira os bloqueios nas rodovias gaúchas neste domingo

Rodovias gaúchas sofreram diversos bloqueios desde a noite de sábado, seja por queda de barreira ou alagamentos. Na BR 116, por exemplo, são oito diferentes pontos com interdição total. Confira o balanço atualizado às 8h deste domingo:

🔴 BR 116

- Km 95,7 (São Marcos) - Interdição total. Ponte sobre o rio das Antas.

- Km 103 (São Marcos) - Interdição total. Queda de barreira.

- Km 160 a 171 (Caxias do Sul) – Interdição total. Vários pontos com queda de barreira.

- Km 175,4 (Caxias do Sul) - Interdição total. Queda de barreira.

- Km 181 (Nova Petrópolis) - Interdição total. Sem previsão de liberação.

- km 193 (Picada Café) - Interdição total. Asfalto danificado/com rachaduras. Sem previsão de liberação.

- Km 196 (Picada Café) – Interdição total. Queda de árvore sobre passarela e fios elétricos. Sem previsão de liberação.

- Km 201 (Picada Café e Morro Reuter) – Interdição total. Queda de barreira.

🔴 BR 153

- Km 412 (Cachoeira do Sul) - Interdição total para veículos acima de 18 toneladas. Interdição parcial (sentido crescente) com sistema "Pare e Siga" para os demais veículos; Sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul. Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí.

🔴 BR 386

- Km 318,8 (Marques de Souza) Interdição Parcial com orientação de trânsito do tipo “Pare e Siga”, sendo utilizado acostamento mais meia faixa do sentido capital-interior.. Queda de árvores

- Km 354 (Estrela) Interdição total - água invadiu a pista impedindo a passagem.

🔴 BR 470

- Km 202 (Bento Gonçalves) – Interdição total entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Queda de barreira - Previsão de liberação entre 19 e 20/11.

- Km 219 (Bento Gonçalves) - Interdição Total. Queda de barreira.

⚠️ Desvios sugeridos para o bloqueio da BR 386, km 354, em Estrela

Opção 1: pela Rota do Sol via Teutônia - aumenta em 17 Kms o trajeto e demora 15 minutos a mais (média para veículos leves)

Para quem vem sentido Capital-Interior: desvio inicia em Fazenda Vilanova ao acessar a RS 128, deslocando até Teutônia e voltando pela RS 453 até a BR 386 em Estrela.

Obs: Para esse desvio não é autorizado o trânsito de RODOTREM e BITREM com 9 eixos.

Opção 2: pela RS 287 via Venâncio Aires - aumenta em 43 Kms o trajeto e demora 40 minutos a mais (média para veículos leves)

Para quem vem sentido CAP x INT: desvio inicia em Tabaí, acessando a RS 287, deslocando até Venâncio Aires e acessando a RS 453 sentido Lajeado até a BR 386.