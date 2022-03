Confirmada a realização do Carijo da Canção Gaúcha de Palmeira das Missões

publicidade

A prefeitura de Palmeira das Missões anunciou que, no período de 25 a 29 de maio, será realizada a 35ª edição do Carijo da Canção Gaúcha, no Parque Municipal de Exposições. Depois de dois anos de pandemia suspenso, tanto o Festival de Música, quanto o Carijinho e o acampamento da cidade de lona voltam a ser promovidos com presença de público, seguindo normas sanitárias de prevenção contra a proliferação do coronavírus. Além disso, neste ano será lançado um festival de dança tradicionalista, envolvendo os Centros de Tradição Gaúcha (CTGs) do Estado.

Segundo o prefeito, Evandro Massing, a retomada deste grande evento reacende o sentimento de irmandade, típico do Carijo. "O Carijo está no coração de cada palmeirense, e tem a nobre tarefa de manter acesa a nossa cultura gaúcha, sendo que, depois de dois anos difíceis para todos e todas, é chegada a hora de retomar essa grande festividade que celebra nossa tradição”, observa.

Massing, que é também o presidente do Carijo da Canção Gaúcha, disse que durante o evento serão observados todos os cuidados sanitários. “O grande diferencial desta edição é o fato de que todas as atividades serão gratuitas, já que o financiamento do evento se dará por meio da Lei Rouanet dos governos Federal e da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, além de recursos próprios da prefeitura”, afirma. Ele informou que a produção do Carijo deste ano está à cargo de três produtoras culturais, que têm por função garantir a estrutura e a execução de todas as atividades, seguindo as diretrizes e orientações deliberadas pelo Poder Público local e Comissão Organizadora do evento.

Assim como nas edições anteriores, serão realizadas apresentações de artistas do cenário nacional e regional. No Palco Paralelo, as atrações são Patrick e Davi, Iberê Martins, Jairo Lambari, Grupo Rodeio e Los Companheiros. Já no Palco Principal estão confirmados Yangos e Lucio Yanel, Chiquito e Bordoneio, Quarteto Coração de Potro e Família Guedes. O show de encerramento fica por conta da dupla Kleiton e Kledir.

A comissão central do evento informa, ainda, que outra novidade é a repaginação do Festival infanto-juvenil Carijinho da Canção Gaúcha que, além das categorias Piá e Piazote, terá uma nova faixa etária incluída, a categoria Piazito. A triagem da fase local será presencial, com apresentações ao público no Anfiteatro do Centro Cultural. A noite do dia 25 de maio será dedicada exclusivamente para o Carijinho que terá show de abertura de Tuny Brum e show do intervalo com Julia Antonini.

