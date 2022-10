Confirmadas datas do Carnaval Fora de Época 2023 de Uruguaiana

publicidade

Foi firmado o Termo de Cooperação entre a Associação das Escolas de Samba de Uruguaiana e a Prefeitura para a realização do Carnaval Fora de Época 2023 e confirmadas as datas da realização dos desfiles (9, 10 e 11 de março do próximo ano). Pelo Termo, a Associação das Escolas do Primeiro Grupo torna-se a responsável pela comercialização dos ingressos, direito de imagem, estruturação e promoção do evento. A Prefeitura é apoiadora da entidade na festividade.

Durante a cerimônia, o presidente da Asesgru, Pedro dos Anjos, destacou a importância da parceria, garantindo que a união dos esforços, o município terá o melhor e maior carnaval desde 2005 quando foi instituído. Estiveram presentes no evento, os secretários municipais, vereadores, presidentes de escolas de samba, membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento ao Carnaval Fora de Época e representantes da empresa AG Entretenimento que assinará contrato nos próximos dias com a Asesgru para organização do evento.

A entidade poderá firmar contrato com outras empresas para realização do evento. A venda de ingressos deve ter a data confirmada até a próxima segunda-feira e o sistema inicialmente será on-line.