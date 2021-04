Confirmados 540 casos de dengue em Santa Cruz do Sul

publicidade

O município de Santa Cruz do Sul está com 540 casos confirmados de dengue desde o início do ano. Os dados constam no boletim atualizado, divulgado nessa quinta-feira pela prefeitura. O levantamento ainda aponta 122 casos em investigação, que aguardam o resultado dos exames. Atualmente, 15 pessoas estão internadas com dengue e houve um óbito este ano.

Ao todo, houve 829 notificações em 2021, até o momento. No entanto, conforme o boletim da prefeitura, nem todos que procuram atendimento com suspeita de dengue retornam sete dias depois para fazer o exame. Por isso, a soma no número de notificados não fecha com os demais da tabela.

Para tentar conter o avanço do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, o município fez aplicação de fumacê entre terça e esta quinta-feira. O inseticida foi disperso por um canhão de vapor, na caçamba de uma caminhonete. O mecanismo serve para eliminar insetos na fase adulta e que estejam voando. O Estado liberou a pulverização por Ultra Baixo Volume (UBV) para os bairros Centro, Arroio Grande, Senai, Pedreira e Schulz, locais com maior número de casos.

