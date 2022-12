Conheça algumas maneiras de economizar água e ajudar o meio ambiente

publicidade

Garantir que todos os brasileiros tenham acesso à água de qualidade é um dos maiores desafios do país. A água é um dos recursos naturais que mais é desperdiçada, o que dificulta aqueles de baixa renda ou aqueles que moram em lugares mais afastados. Por isso, é importante falar sobre economia de água.

O recurso é essencial para diversos fins, desde atividades cotidianas, até para o desenvolvimento econômico do nosso país. Afinal, a água é indispensável para inúmeros processos industriais na produção de alimentos e consumo, para a geração de energia, para a agricultura, entre outras atividades.

Segundo o relatório da Agência Nacional de Águas (ANA), 48 milhões de brasileiros foram afetados por estiagens (passageiras) ou secas (duradouras) no período entre 2013 e 2016. O estudo ainda mostrou que a demanda por uso de água no país é crescente, com aumento previsto de até 80% no total retirado de água nos últimos 20 anos. Até 2030, a estimativa é de que a retirada aumente em 30%.

Como economizar água?

1. Cronometre o banho

Um banho de 15 minutos pode gastar até 135 litros de água. Se você reduzir o tempo embaixo do chuveiro para 5 minutos, apenas 45 litros são utilizados. Portanto, o ideal é optar por banhos rápidos, que durem o tempo necessário para fazer a higienização do corpo. Além disso, para potencializar a economia, desligue o chuveiro ao lavar o cabelo e ao se ensaboar.

2. Desligue a torneira ao escovar os dentes

As torneiras também são grandes responsáveis pelo desperdício. Escovar os dentes e lavar o rosto e as mãos com a torneira aberta pode representar um gasto de 12 litros de água. Por isso, feche-as bem sempre que não estiver usando a água.

3. Ensaboe todas as louças de uma só vez

Antes de lavar a louça, retire os restos de comida com o apoio de um guardanapo ou toalha de papel e ensaboe todas de uma só vez, com a torneira fechada. Depois, faça o enxágue. Outra dica é lavar os utensílios menos engordurados primeiro. Assim, a gordura não se espalha para os outros itens.

4. Limite o uso da máquina de lavar

O ideal é usar a máquina sempre cheia e em ciclos completos de lavagem. Para isso, acumule mais roupas para lavar tudo de uma vez. Alguns eletrodomésticos mais modernos também oferecem um modo econômico, que gasta até 30% menos água e energia.

5. Reaproveite a água da máquina de lavar

A água utilizada na máquina de lavar costuma ser descartada pelo ralo. No entanto, por conter apenas resíduos de sabão, na maioria dos casos, ela pode ser reaproveitada e servir para lavar pisos, lavar o quintal e até regar plantas. Caso precise guardar essa água por alguns dias, o ideal é utilizar um pouco de cloro para evitar a proliferação de micro-organismos que causam mau cheiro.

6. Não lave calçadas com mangueira

Lavar a calçada com mangueira é uma atitude pouco consciente e pode representar um gasto de 120 litros de água. Usa a vassoura para limpar o quintal e a calçada.

7. Implemente a descarga com válvula de duplo acionamento

Usar sempre a mesma quantidade de água na descarga é desperdício. Já existem sistemas desenvolvidos para liberar água na bacia sanitária de acordo com a necessidade. A válvula de duplo acionamento pode ser instalada tanto em descargas de parede quanto em caixas acopladas.

8. Verifique e corrija quaisquer vazamentos

Infiltrações e vazamentos podem acontecer sem que você perceba e representar um elevado desperdício de água – além de dar um susto na conta que chega no final do mês. Goteiras e manchas na parede são indícios que aparecem quando problemas maiores já se instalaram há mais tempo. Outros sinais são mofo, pintura com bolhas, pintura com aspecto umedecido e bolor. Nesses casos, o ideal é buscar ajuda especializada.

9. Feche bem as torneiras

Torneira vazando é fácil de perceber e pode desperdiçar até 40 litros de água por dia. Se perceber esse problema, é fundamental realizar a troca ou o conserto. Se a resolução for demorar alguns dias, não deixe de recolher a água para que seja possível reutilizá-la.

10. Lave o carro com baldes

Não use a mangueira para lavar o carro — opte por baldes, que evitam o desperdício. Outra forma de economizar é a ecolavagem, que deixa o veículo limpo e protegido com menos de um litro de água. Basta ter dois panos de microfibra, um shampoo especial para lavagem e um borrifador com 400 ml de água.

Como conscientizar outras pessoas ao redor?

Depois que você conseguir colocar os novos hábitos em prática, é fundamental conversar com as pessoas sobre o consumo consciente de água e incentivar ações de economia desse recurso tão valioso. Lembre-se que essas ações também ajudam a reduzir o valor da conta de água.

Em diversas regiões do país já é possível sentir diferentes impactos da falta de preservação dos recursos hídricos, como desaparecimento de rios e nascentes, escassez, racionamentos, aumento da poluição da água, entre outros. E se nada mudar na nossa relação com a água, os problemas tendem a aumentar.