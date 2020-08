Consórcio Intermunicipal amplia estrutura de recolhimento de lixo em 31 cidades do Norte do RS

publicidade

Fazendo parte das ações que visam o fortalecimento da estrutura de recebimento e manejo do lixo recolhido em 31 municípios do Norte do Estado, o Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Cigres) com sede em Seberi, adquiriu os primeiros quatro dos 10 caminhões.

Os veículos estão sendo adquiridos com R$ 4,9 milhões liberados pelo ministério do Meio Ambiente do Governo Federal, através do Programa Lixão Zero. No total, 21 projetos de todo o Brasil foram selecionados e contemplados com a verba, sendo o Cigres, o consórcio com o maior número de municípios beneficiados.

Segundo o presidente do consórcio, prefeito de Pinhal, Edmilson Pedro Pelizari, os recursos são oriundos de direitos difusos do Ministério da Justiça. “Conseguimos os recursos a partir de uma proposta do Cigres cadastrada por meio de edital, visando a compra e 10 caminhões quatro caminhões coletores-prensa e seis caçamba”, detalha. Também já foi adquirida uma escavadeira hidráulica. Já está sendo providenciada a aquisição dos seis caminhões-caçamba.

Pelizari disse que o consórcio recebe 55 toneladas diárias de lixo doméstico recolhido em 31 municípios. “Essas investimento que estão sendo concretizados fazem parte de um projeto de melhorias no Cigres localizado no município de Seberi, avanços que geram mais economia, agilidade e qualidade no atendimento à população regional”, disse.

A direção do consórcio informou, ainda, que a montagem de uma estrutura de recolhimento dos resíduos, pelo Cigres nas cidades, objetiva também colocar em prática a coleta seletiva do lixo. Atualmente os municípios conveniados transportam o lixo até o Cigres. A estrutura localizada no km 43 da BR 386 possui 80 funcionários.