Conselheiros tutelares de Farroupilha testam positivo para Covid-19

Quatro dos cinco conselheiros tutelares do município de Farroupilha testaram positivo para Covid-19 após exames realizados entre as noites de terça-feira, 25, e a manhã da quarta-feira, 26. Conforme Dilço Batista Rodrigues, que é presidente do Conselho, seus colegas apresentaram os sintomas da doença e foram medicados no Centro de Atendimento Covid, onde também realizaram os testes que comprovaram a infecção.

Os quatro conselheiros estão em isolamento domiciliar e passam bem. Rodrigues salientou que os trabalhos do Conselho Tutelar não serão paralisados. “Os trabalhos internos e burocráticos e as ocorrências que forem de forma emergencial terão atendimento”, informou.