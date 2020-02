Conselho de Direitos da Criança de Uruguaiana tenta aumentar doações de imposto de renda a entidades

publicidade

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uruguaiana (COMDICAU) intensifica o trabalho para aumentar o número de contribuintes interessados em doar parte do Imposto de Renda devido para entidades sociais que auxiliam crianças e adolescentes do município.

Em 2019, o COMDICAU captou R$ 226,24 mil, que foram repassados às instituições habilitadas. O valor, no entanto, não ultrapassou 10% do potencial de arrecadação, que poderia atingir R$ 2 milhões. Segundo Rosana Schneider Kessler, presidente do Conselho, os outros 90% aptos não foram mobilizados até agora, mesmo com a divulgação por meio da mídia e contadores. Com os donativos ampliados, serão realizadas melhorias no espaço físico das instituições e desenvolvimento de projetos que atendam a pessoas em situação de risco e/ou vulnerabilidade social.

Os profissionais da área contábil insistem ser necessário manter e aumentar a divulgação e conscientização de pessoas da importância do ato de doar, fazendo com que os recursos permaneçam na cidade de origem do imposto. Cada CPF pode destinar até 6% do imposto devido daquele ano, por meio de depósito identificado. A transação não onera em nada o contribuinte.

Podem ser beneficiadas junto ao COMDICAU oito entidades habilitadas, como a APAE e a Casa de Apoio ao Paciente Oncológico (CAPO), SOS Mulher, entre outras.