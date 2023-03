Conselho de Odontologia do RS realiza palestras para qualificar a categoria

publicidade

Cirurgiões dentistas e estudantes da área se reuniram para a edição de 2023 do CD Empreendedor, nesta sexta-feira. O evento, realizado anualmente pelo Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, abordou como tema principal a gestão para mudanças. Foram realizadas palestras ao longo de todo o dia, com acesso gratuito e foco em profissionais e acadêmicos da área. O evento ocorreu presencialmente no auditório da sede do CRO/RS, no bairro Rio Branco.

Na abertura do evento, o presidente do CRO/RS, Nelson Eguia, afirmou que o Conselho busca sempre estar próximo da categoria, seja por meio de inovações tecnológicas ou eventos. ele ainda destacou a luta da entidade em busca de valorização do trabalho odontológico. "Não vamos descansar enquanto não tivermos uma odontologia valorizada na esfera pública e privada, e que o profissional da odontologia seja respeitado da maneira que merece", disse Eguia.

O presidente da Comissão de Estomatologia do CRO/RS, Francisco Medella, detalhou que o objetivo do evento é trazer temas que não costumam ser aprofundados nas graduações. A estudante de Odontologia Júlia Luck, de 22 anos, participou pela primeira vez do CD Empreendedor. "Eu realmente fiquei bem surpresa, achei muito interessante tudo, todo o conteúdo que eles estão trazendo foi muito importante", avalia.

Segundo a acadêmica, o tema que mais chamou sua atenção foi harmonização facial.O tema está em voga em função de embates jurídicos sobre a competência dos odontologistas de realizarem o procedimento. "A gente, em 95% da nossa graduação, estuda cabeça e pescoço. Então, a gente é muito qualificado, não desqualificando nenhuma outra profissão, tem espaço pra todo mundo" avalia o presidente da comissão de Estomatologia do CRO/RS, Francisco Medella. Segundo ele, o Conselho já prepara a próxima edição do evento, com novos temas relevantes para a categoria.