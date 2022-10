Construção de nova escola começa nesta segunda-feira em Uruguaiana

publicidade

O prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello, firmou neste final de semana a ordem de serviço para a construção da nova Escola Municipal de Educação Infantil Tia Nina. A ação também foi alusiva ao Dia do Professor, comemorado no sábado.

A EMEI vai ser construída na rua Aleixo Worlod, confluência com a rua Júlio de Castilhos, no bairro Bela Vista. São seis salas de aulas para crianças de zero a seis anos. O terreno conta com 4.181m² e a área construída é de 1.063m². A obra vai ser executada pela empresa vencedora da licitação e está orçada em R$ 2,1 milhões, a partir de recursos próprios da administração municipal.

Com o novo espaço, o número de alunos atendidos vai ser ampliado de 130 para 200. O trabalho começa na segunda-feira, às 8h. Além do prefeito, também estiveram presentes no ato o vice-prefeito, Fernando Tarragó, a secretária municipal de Educação, professora Maria Helena Machado, a equipe do educandário e moradores do bairro.