Consulado Geral dos EUA realiza exercício de segurança nesta quarta em Porto Alegre

O Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre vai conduzir seu exercício anual de segurança para eventos de grande porte nesta quarta-feira, das 13h às 17h. A simulação acontecerá nas instalações e nas proximidades do consulado e faz parte de treinamentos que ocorrem anualmente em instalações diplomáticas do governo norte-americano em todo o mundo.

A rua Bezerra de Menezes será fechada entre as avenidas Assis Brasil e Grécia. Haverá também bloqueio de uma faixa da avenida Assis Brasil, entre a rua Bezerra de Menezes e a avenida Andaraí. O consulado estará fechado ao público e não haverá atendimento.

De acordo com o consulado, o objetivo é preparar a reação dos funcionários para situações de emergência e a coordenação com serviços locais acionados nessas situações. O exercício contará com a participação da Brigada Militar, Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Corpo de Bombeiros, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e Samu. Também envolverá carros de polícia, ambulâncias, alarmes e explosões.