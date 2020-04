Consulta pública recebe propostas sobre medidas de enfrentamento ao Covid-19 até hoje

publicidade

A Prefeitura de Esteio recebe, até o meio-dia desta quarta-feira, as sugestões, críticas e propostas que busquem aperfeiçoar as iniciativas adotadas pela Administração durante a pandemia do coronavírus, especialmente em relação aos decretos publicados pelo município. As propostas devem ser enviadas exclusivamente pelo e-mail esteiocoronavirusinfo@gmail.com e fazem parte da consulta pública sobre medidas de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, lançada pela Prefeitura na segunda-feira.

Todos os apontamentos serão analisados pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus. O prefeito Leonardo Pascoal explica que a ideia é ouvir as pessoas, permitindo que elas participem da construção de ideias para melhorar a cidade, pois parte das medidas de distanciamento social estão vigentes até 30 de abril.

Após este período, novas regras serão estabelecidas, o que reforça a importância do encaminhamento de sugestões à Administração Municipal através do processo de Consulta Popular. Novo decreto está previsto para ser assinado em 1º de maio.