Consultoria contratada pela Prefeitura de Caxias do Sul realiza pesquisa sobre mobilidade

publicidade

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul inicia, nesta terça-feira, um levantamento diário de dados com a comunidade, com o objetivo de auxiliar os trâmites de construção do diagnóstico sobre a mobilidade na cidade. O balanço será realizado por colaboradores de uma empresa contratada pela prefeitura para a realização do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana (Planmob Caxias). Os colaboradores, trajados com coletes e crachás, abordarão as pessoas em terminais do transporte coletivo e em outros pontos estratégicos do município.

O levantamento dos dados também consiste em análises de tráfego nas vias, por meio de contagem volumétrica em diversos cruzamentos do município. O objetivo do estudo é compreender a situação atual da mobilidade urbana por meio do mapeamento da circulação de pedestres e de veículos. Estas informações, após análises, serão incorporadas ao Planmob Caxias.

A primeira etapa, que inicia nesta semana, terá enfoque no grau de satisfação da comunidade em relação aos serviços utilizados. A SMTTM salienta que as pesquisas públicas serão rotineiras até o final do ano. O Planmob Caxias contemplará diferentes modais e serviços de transporte e circulação, tendo como objetivo principal a orientação das ações do poder público, compatibilizando-as com os interesses coletivos para o desenvolvimento sustentável e o acesso universal à cidade. Em caso de dúvidas, sugestões ou reclamações, a comunidade pode encaminhar opiniões por meio de formulário específico no Google Docs. A SMTTM também atende por meio dos telefones (54) 3290-3900 e (54) 3290-3933.

