Controladoria municipal de Uruguaiana ficará com vice-prefeito Fernando Tarragó

A Prefeitura de Uruguaiana realizou, nesta terça-feira, a primeira reunião visando a criação da controladoria municipal, que ficará sob a responsabilidade do vice-prefeito Fernando Tarragó. Os integrantes do segmento são funcionários públicos concursados oriundos de diversas secretarias municipais. A meta é tornar mais amplo e transparente o trabalho de controle de tudo o que ocorre na estrutura do Executivo.

A controladoria é responsável pelo sistema de informações gerenciais e controle dos aspectos legais dos atos buscando assegurar que o planejamento proposto seja alcançado e que haja interação entre o prefeito Ronnie Mello, secretarias e seus departamentos. “Pode-se dizer que a função da controladoria é cooperar para uma administração eficiente, mantendo o fluxo das informações saudável e dentro das regras definidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse Tarragó.

Ainda de acordo com Tarragó, na reunião foi encaminhado o organograma da controladoria que será analisado durante a Reforma Administrativa. “Nosso objetivo será aumentar ainda mais o controle da atividade administrativa municipal, fazendo com que o trabalho seja transparente e eficaz. Desta forma englobando as diversas estruturas que compõem o serviço público. Sejam elas ligadas às licitações, contratos, propostas, ou até mesmo em torno de sugestões de projetos”, explica. “Uma cidade com 125 mil habitantes tem a necessidade de adotar essa prática, pois o trabalho do controle interno não é suficiente para cobrir todas as exigências das demandas”, finaliza.

