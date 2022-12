Corpo de jovem vítima de afogamento é encontrado em Capão da Canoa

publicidade

Bombeiros encontraram, em Arroio do Sal, o corpo do jovem de 20 anos que havia desaparecido no mar de Capão da Canoa, a cerca de 35 km de distância, ainda no domingo passado. O Instituto Geral de Perícias confirmou a identificação do cadáver, que teve de ser trazido a Porto Alegre em razão da indisponibilidade de espaço para a perícia no Departamento Médico Legal (DML) de Osório. Familiares reconheceram o corpo no início da noite desta quinta-feira.

Iago Ribas desapareceu entre as guaritas 64 e 65, na praia Jardim Beira-Mar, quando entrou na água com dois amigos para se banhar. De acordo com o relato dos sobreviventes, os três foram surpreendidos por uma rede de pesca – recolhida pelos militares.

As buscas se iniciaram logo após o desaparecimento. Desde então, o 9° Batalhão de Bombeiros Militares recebia apoio do Comando Ambiental da Brigada Militar e do Batalhão de Aviação da BM.