Corpo do jornalista Voltaire Porto é velado em Porto Alegre

Muita emoção marcou o velório do jornalista Voltaire Porto na tarde desta quarta-feira. A cerimônia fúnebre foi realizada no Cemitério Ecumênico João XXIII, no bairro Medianeira, reunindo amigos, familiares, colegas de trabalho e autoridades. O jornalista e apresentador, de 47 anos, foi encontrado morto na noite de ontem.

O prefeito Sebastião Melo esteve presente e externou sua solidariedade à família de Voltaire. “Um amigo querido, irreverente, brilhante. Eu era ouvinte dele e há muito tempo convivia om ele como cidadão. É uma grande perda para Porto Alegre. Uma pessoa com muita verdade e pluralidade, sempre dando voz a quem pensava diferente”, disse ele.

O apresentador da RecordTV RS, Alexandre Gamón, disse que sempre admirou o colega e que já conhecia sua trajetória, mesmo antes de se mudar de São Paulo para Porto Alegre. “Um profissional com um trabalho diferenciado. Ele me acolheu e tinha um coração muito generoso. Muitas vezes, ele saía de cena para deixar o repórter brilhar. É muito dolorido uma perda desta maneira de um gênio da comunicação do Rio Grande do Sul”, afirmou.

O sobrinho de Voltaire, Gonçalo Porto Silva, disse que o tio foi uma “pessoa maravilhosa”. “Vocês, da imprensa, sabem um pouco de como foi sua trajetória. Pudemos ver quanta solidariedade estamos recebendo dos profissionais que conviveram com ele, e, sem dúvida, está sendo um momento muito difícil. Superar isto será bastante complicado”, comentou. Voltaire também foi relembrado no discurso do presidente do Grupo Record RS, Gustavo Paulus, durante o Tá na Mesa, realizado nesta quarta-feira, na sede da Federasul, na Capital.

“Tivemos um pedido do sogro dele, para que viéssemos a nos omitir de qualquer tipo de manifestação até a hora do almoço de hoje. Pelo profissional que ele foi, acredito que não podíamos agir de uma forma diferente. Muito obrigado a todas as considerações que foram feitas, e que possamos dar um apoio à família, que, com certeza, vai sentir muito esta perda”, afirmou Paulus. O sepultamento ocorre às 19h desta quarta-feira, no mesmo cemitério.