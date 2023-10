Corpo encontrado em Triunfo é identificado e número de desaparecidos no Vale do Taquari cai

publicidade

A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) identificaram que o corpo encontrado no município de Triunfo, no Vale do Taquari, é de um homem que constava na lista dos desaparecidos. Com isto, o número de pessoas que ainda não encontradas caiu para seis. Ao todo, cerca de 52 pessoas já morreram nas enchentes.

Conforme a Defesa Civil, desde o dia 5 de outubro não havia variação na lista de mortos e desaparecidos. A Polícia Civil retirou o nome da vítima da lista de desaparecidos. Paulo Lasini, de 68 anos, estava desaparecido desde o dia 5 de setembro. O corpo foi encontrado no dia 8 de outubro, mas teve a confirmação dada nesta sexta-feira pela Defesa Civil. A vítima estava na lista de desaparecidos do município de Encantado.

O balanço de vítimas fatais segue, agora, em 52 mortos. Os óbitos foram registrados em Bom Retiro do Sul (2), Colinas (2), Cruzeiro do Sul (5), Encantado (2), Estrela (2), Ibiraiaras (2), Imigrante (1), Lajeado (3), Mato Castelhano (1), Muçum (16), Passo Fundo (1), Roca Sales (13), Santa Tereza (1), São Valetim do Sul (1).

As demais pessoas não encontradas por familiares são das cidades de Arroio do Meio (1), Lajeado (1), Muçum (3) e Roca Sales (1).

Confira o nome das vítimas desaparecidas

Lajeado: Carlos André Pereira

Roca Sales: Deiser Cristiane Vidal

Muçum: Deoclydes José Zilio; Alciano Bianchi; Beatriz Maria Pietta

Arroio do Meio: Alexandre Eduardo Macedo de Assis